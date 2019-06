Twee decennia geleden was Vierville-sur-Mer uitgestorven gebied, nu komen zelfs Chinezen voor een D-day-trip

Toen zijn vader in 2012 overleed, sprak het vanzelf dat Antoine het museum zou overnemen. Hij zegde er zijn baan als beroepsmilitair voor op. Een gemakkelijke keuze. ‘We hebben alle ingrediënten in huis. Een gerespecteerde collectie, die zo groot is dat we lang niet alles in het museum kwijt kunnen. En we zitten aan Omaha Beach, een symbolische plek die mensen wereldwijd roert. Als ik bedenk hoeveel dit terrein ondertussen waard is… het is net alchemie. We hebben lood in goud veranderd.’

Het lijkt alsof de Tweede Wereldoorlog naarmate de tijd verstrijkt steeds meer personen bezighoudt, zegt Antoine. 90 procent van de bezoekers van het museum komt uit het buitenland: Britten, Duitsers, Nederlanders, Amerikanen en sinds een aantal jaar steeds meer Chinezen en Indiërs. Niet alleen het museum profiteert daarvan. ‘Er zijn hier in de directe omgeving nu tal van hotels, vakantieappartementen en campings. Rond de eeuwwisseling was er nagenoeg niets. Deze hele streek is opgeleefd.’