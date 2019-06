Theater Trump op Buckingham Palace

Air Force One had het asfalt van Stansted nog niet aangeraakt of de eerste controverse was al een feit. Tijdens de landing had Donald Trump gereageerd op Sadiq Khan, die een dag eerder had opgemerkt dat de president gelijkenissen vertoont met een ‘20ste-eeuwse fascist’. ‘Khan, die in alle opzichten broddelwerk heeft verricht als burgemeester van Londen, is zo dom geweest gemeen te zijn over de president van de Verenigde Staten, bij verre de belangrijkste bondgenoot van het VK’, twitterde Trump. ‘Hij is een enorme loser die zich beter kan richten op de misdaad in Londen, dan op mij.’ Vervolgens vergeleek hij Khan met zijn ‘domme en incompetente’ ambtgenoot Bill de Blasio in New York.

Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, die Trump welkom heette, zag geen reden Trump te veroordelen en hekelde de beslissing van Labour om het staatsbezoek te boycotten. Voor Trump is deze reis een belangrijk moment in zijn strijd om als president te worden verkozen. Toeval of niet: terwijl de president met de deur in huis viel, presenteerde Boris Johnson zijn campagnevideo voor het leiderschap van de Conservatieve Partij. De blonde partijlieveling maakte geen melding van zijn uitspraken vier jaar geleden waarin hij, als burgemeester, Trump ‘ongeschikt’ verklaarde voor het presidentschap en collega-Londenaren liever niet aan Trump wilde ‘blootstellen’.