‘The game’: vanuit Bosnië naar de EU, het hoogste level

Wanneer het precies begon weet niemand meer, maar van het ene op het andere moment had iedereen het over het spel – ‘the game’. Bij het ontbijt smiespelde een groep Irakezen over ‘the game’ waaraan ze later die dag wilden beginnen. De jongens uit Pakistan sloegen groots in bij de bakker omdat ze geen honger wilden krijgen tijdens hun game en toen een groep Afghanen dagen later weer terugkwam bij het opvangkamp zeiden ze: ‘game over’.

De game is ingewikkeld en duurt lang, maar bijna iedereen die bij de grens tussen Kroatië en Bosnië-Herzegovina rondhangt, kan je de spelregels uitleggen, want allemaal speelden ze de game al tig keer. Faiza uit Pakistan al zes keer, Karim uit Algerije al veertien keer en de broers Mohamed, Mustafa en Saoud uit Syrië probeerden het al bijna dertig keer. Eerst vertrokken ze vanuit grensplaats Velika Kladusa, maar sinds kort proberen ze het vanuit het iets zuidelijker gelegen Bihac. Daar moet je weliswaar eerst de Pjesevicaberg over voor je bij de grens komt, maar de grensovergang zelf is daar makkelijker. De game is er dus zwaarder, maar de kans op het volgende level ook groter.

Bovendien: ook als je begint in Velika Kladusa loop je kans wolven, wilde zwijnen of zelfs beren tegen te komen. En ook in dat level vind je mijnen die nog uit de Balkanoorlog stammen.