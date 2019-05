Terreur rukt op in Niger, de laatste veilige haven in de Sahel, maar wie is de vijand?

Niger is het centrum van de internationale strijd tegen terreur geworden. De Amerikanen hebben er de grootste dronebasis van Afrika gebouwd, de Fransen gebruiken het land als uitvalsbasis voor hun militaire aanwezigheid in Mali, de Europeanen zien Niger als hun belangrijkste bondgenoot om ­migratie tegen te houden. Alle buitenlandse troepen staat het schrikbeeld van Mali, waar de staat zijn gezag in grote delen van het land heeft verloren, helder voor ogen.

Dat rampscenario moet te allen tijde worden voorkomen, zo vindt ook de Nigerese overheid, die de buitenlandse interventie en de miljardensteun die daarmee gepaard gaat omarmt. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking stelde vorige maand bij haar bezoek aan Niger nog 100 miljoen euro beschikbaar voor ontwikkelingshulp.

Sinds de Amerikanen eind 2017 in een hinderlaag reden in Tongo Tongo in de regio Tillabéri aan de grens van Mali, waarbij vier Amerikaanse en vijf Nigerese militairen om het leven kwamen, zit de schrik er goed in. De wereld is als de dood dat de terreur uit Mali overslaat naar Niger, het laatste veilige land in de regio dat langs alle andere grenzen wordt bedreigd. Ten zuiden door de terreur van Boko Haram uit Nigeria, ten noorden door de bewapende smokkelaars en bandieten uit Libië en mogelijk binnenkort weer door islamisten uit Algerije nu dat regime vorige maand is gevallen.