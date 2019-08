Te koop: gevangenisdorp Veenhuizen, t.e.a.b.

De nadrukkelijke bedoeling is om de gebouwen en gronden in Veenhuizen als geheel over te dragen aan een nieuwe eigenaar, zegt een woordvoerder. Bij voorkeur aan een consortium dat ervaring heeft met beheer, exploitatie en herbestemming van erfgoed. Want sommige panden zijn in geweldige staat, maar bijvoorbeeld de paviljoens van de al jaren leegstaande voormalige instelling Bankenbosch verpieteren. ‘Niets doen is geen optie', merkte rijksbouwmeester Floris Alkemade eens over Veenhuizen op. Let op: huurcontracten met particulieren en bedrijven moeten gerespecteerd worden.