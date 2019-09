Tatoeages zijn het nieuwste protestwapen in Rusland

De tentoonstelling is net geopend en veelpleger Nikolaj Ljaskin loopt met zijn handen in de zak de kunstgalerie binnen. Kort later gevolgd door Ljoebov Sobol, die ook weer op vrije voeten blijkt. En hé, is dat niet de ex-gedetineerde Pjotr Verzilov die plaatjes staat te draaien achter in de galerie?

De opening in een donker zijstraatje bij het deftige Tsjaikovski Conservatorium werkt als een magneet op bajesklanten. Zelf noemen ze zich oppositiepolitici. In Rusland komt dat op hetzelfde neer.

Ze zijn uitgelopen voor kunstwerken die gemaakt zijn op een plek die ze goed kennen: de gevangenis. ‘Tattoos from Russian prison’, staat met zwarte stift op het raam van de galerie geschreven.

De kunstenaar is onbekend bij het grote publiek, maar bijzonder gerespecteerd onder oppositiepolitici. Die weten allemaal dat de kunstenaar langer heeft gezeten dan zij zelf. En ze zijn ervan overtuigd dat hun politieke activisme de reden is voor zijn 3,5 jaar lange gevangenschap in strafkolonie nummer 5 van de provincie Orjol.