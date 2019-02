Tata Steel zegt sorry voor hinder van aanhoudende stofwolken

En dat is nu nog steeds de situatie. ‘De sfeer in het Wijk aan Zee is heel tegenstrijdig geworden. Zo kennen we dat niet, zeker in deze felheid, dat is heel vervelend.’ Een inschattingsfout, zegt Van den Berg, ook van hem persoonlijk. ‘Ik denk dat we eerder hadden moeten zien dat het niet houdbaar is, het niveau van hinder dat we veroorzaken. Zulke pieken hebben we nog nooit gehad. We hebben weleens incidenten gehad, die een enkelvoudig piek veroorzaakten, met veel klachten. Maar nu hebben we echt een lange periode achter de rug. En zoals we het oplosten in 2014 is lang niet goed genoeg meer. Dat is nu helder geworden.’

Bovendien bleek uit een publicatie van de Volkskrant vorige maand dat deze hinder werd veroorzaakt door een bedrijf dat niet over de juiste vergunning beschikte. De grafietregen blijkt lang illegaal te zijn uitgestoten, want Harso had van 2014 tot begin 2016 niet de ‘vereiste omgevingsvergunning’.

Al blijft Tata Steel dit ontkennen, hoewel de provincie Noord-Holland deze illegaliteit al lang en breed heeft bevestigd. Van den Berg: ‘Wij dachten: de nieuwe werkwijze is goed, en de aanvraag van de vergunning loopt. We gaan door, met elkaar. We waren in de veronderstelling dat de provincie wist wat we aan het doen waren, onder andere door het doen van geurproeven.’ Van den Berg zegt nu op cryptisch wijze dat het verschil van mening met de provincie ligt in ‘een andere beleving’.