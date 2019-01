Aan de Eufraat bombarderen Amerikanen de laatste resten van IS naar de vergetelheid – of niet?

Liefde in het kalifaat, dat is lastig. Gailon (45) uit Trinidad en Tobago kwam naar Syrië met haar man, een IS-strijder van dezelfde Caribische eilandengroep. Eenmaal hier vroeg ze een scheiding aan, en trouwde ze opnieuw, met een andere IS-strijder. Ook dat werd een scheiding. Ja, waarom eigenlijk?

‘Er is iets mis met ze. Lastige mannen.’

Gelukkig ontmoette ze in het kalifaat ook aardige mensen. Zoals de zusters uit Nederland. Als ze erover vertelt, springt Gailon van enthousiasme op in de pickup-truck die haar door de nachtelijke woestijn afvoert naar een gesloten vluchtelingenkamp. ‘Ik heb hier in Syrië veel vrouwen uit Nederland ontmoet en het zijn leuke mensen.’

Nee, de Nederlanders waren er niet meer bij in Shafa, de stad waar ze afgelopen week vandaan vluchtte. Het was in het begin, in Raqqa. ‘We ontmoetten elkaar in de klasjes voor vrouwen. Waar we Koranverzen leerden, alle nieuwe moslims bij elkaar. Daar waren wel vijf of zes Nederlandse zusters.’

De Nederlandse vrouwen zijn niet bang. Die doen hun zegje, ook in het kalifaat. ‘Ze komen voor je op.’ Bijvoorbeeld toen Gailon wilde scheiden. Waar haar laatste ex is? Geen idee. Terwijl zij zich afgelopen week overgaf, samen met honderden andere vrouwen uit Syrië, Irak, Kazachstan, Rusland en Europa, bleef hij achter, ergens in het rivierdal van de Eufraat. De mannen proberen Shafa te verdedigen en de zeven dorpen op de oostelijke rivieroever die fungeren als laatste bunker van het kalifaat.

‘We hebben IS in Syrië verslagen’, twitterde de Amerikaanse president Donald Trump vorige maand, in een bericht waarin hij het vertrek van het Amerikaanse leger uit Syrië aankondigde. ‘Militair gesproken is de zogenoemde Islamitische Staat verslagen’, stelde de Turkse president Erdogan deze week in The New York Times. En volgens de Nederlandse oud-minister van Defensie, Jeanine Hennis, nu VN-gezant in Irak, is de terreurgroep weliswaar in staat tot het plegen van aanslagen, maar ‘militair verslagen’.