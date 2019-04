Stemmen trekken met een wc-offensief

Iedere bezoeker van India kent het iconische beeld van rijen mensen die op het platteland in de ochtendnevel met een fles water de velden in lopen om de roep van de natuur te volgen. Of van sloppenbewoners massaal gehurkt langs de spoorlijn, mannen aan de ene, vrouwen aan de andere kant.

Open defecatie is onhygiënisch en ongezond. Elk jaar sterven in India meer dan 600.000 mensen, vooral kinderen, aan door slechte sanitatie veroorzaakte ziekten als diarree, dysenterie en tyfus. Maar voor vrouwen en meisjes is het ook ronduit onveilig. Die gaan uit gêne bij voorkeur ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat in het donker op pad, en lopen dan risico op seksuele intimidatie of erger.

Er zijn mooie verhalen van vrouwen die het niet meer pikten. Ene Sangeeta Mali uit Rajasthan dwong in 2015 een scheiding wegens ‘geestelijke marteling’ af omdat haar man niet zorgde voor een wc. En Anita Narre weigerde als bruid bij haar echtgenoot in te trekken tot hij een wc voor haar bouwde, een zaak die het in 2017 schopte tot een Bollywoodfilm (Toilet: A Love Story).