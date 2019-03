Steeds sneller smelt het poolijs

‘Doordat het permafrost smelt krijg je een enorme jackpot, begrijpelijk dat het gebied zoveel aandacht trekt. Maar het is niet geregeld van wie de Noordpool nu eigenlijk is. Het is anders dan bij Antarctica, de zuidpool, dat internationaal tot beschermd gebied is gemaakt. De Noordpool is bevroren zee, daar gelden de gewone 12 mijlszones. Maar Rusland heeft al een vlag gepland onder het Noordpoolijs.’ Van Lohuizen wijst erop dat er zich ‘sub-arctische landen’ aandienen, China voorop, die willen meepraten. ‘China bouwt in rap tempo ijsbrekers.’ Van Lohuizen: ‘Ik vind dat best beangstigend, er kan zo maar een conflict uitbreken, een echte koude oorlog.’ Hoewel het project eigenlijk is afgerond met exposities, een VPRO-Tegenlicht uitzending en publicaties van de foto’s, gaat Kozyrev nog een trip maken met het Russische leger in het poolgebied en is Van Lohuizen op 4 maart vertrokken naar het Arctische noorden van Noorwegen om een militaire oefening met 800 Nederlandse mariniers te fotograferen.