Stalins prestigesteden sterven een stille dood

Al ruim tien jaar geleden trok de fabriek de steun aan de bibliotheek in, vertelt bibliothecaresse Jelena Bajmjasjkina. Maar de journalisten moeten ‘niks slechts’ over Nadvoitsy schrijven, voegt ze er snel aan toe. ‘Ja, ze hebben de fabriek gesloten en ja, er staan ingestorte gebouwen in het dorp. Maar de gymzaal is open, de peuterspeelzaal werkt nog en we hebben een prachtig cultuurhuis.’

De bibliothecaresse glipt door een deurtje om trots de theaterzaal van de bibliotheek te laten zien met ­ramen van glas-in-lood. ‘Het houtwerk is allemaal gedaan door één man, jammer genoeg is hij verhuisd naar Sint-Petersburg. De laatste voorstelling was zo zielroerend, het was alsof we terug waren in de Sovjet-Unie. Helaas konden we die maar twee keer opvoeren, want te veel acteurs zijn vertrokken uit het dorp.’

Tot voor kort hield de regering fabrieken in monosteden open, ook al waren ze verlieslatend. Maar de regering gelooft steeds minder in redding van de steden, waar nog ruim 13 miljoen mensen wonen (bijna 10 procent van de Russische bevolking). Het aantal monosteden dat in aanmerking komt voor federale steun wordt verlaagd van 321 naar 170, zo werd in oktober bekend.