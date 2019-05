Shell als onmisbaar monster

‘We hoorden een soort gefluit’, vertelt Acuña. ‘En toen, boem! Alsof er iets explodeerde onder de grond.’ De schade in het dorp bleef beperkt: een stuk of wat op hol geslagen koeien, kapot glas en scheuren in de muren, maar de schrik zit er goed in. Aangezien de staat geen actie onderneemt, is Acuña op eigen houtje workshops gaan organiseren voor de dorpelingen. ‘Bij een aardbeving kun je het best in foetushouding gaan liggen’, weet hij te vertellen.

Komende dinsdag is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell, vorige week vloog ceo Ben van Beurden naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Van Beurden, met in 2018 een inkomen van 20 miljoen euro, beloofde onlangs meer te gaan investeren in groene energie. Maar tijdens zijn bezoek aan Argentinië stond duurzaamheid niet op de agenda.

Van Beurden had er een onderonsje met Omar Gutiérrez, gouverneur van Neuquén. ‘Shell gaat 3 miljard dollar investeren in Vaca Muerta’, aldus een stralende gouverneur na afloop. Shell heeft nu vijf operatieve putten in Vaca Muerta, met een productie van vijfduizend vaten per dag. Over zes jaar zijn dat 304 putten, goed voor 70 duizend vaten. ‘We verbinden ons voor langere tijd aan Argentinië’, beloofde Van Beurden, die na de persconferentie president Mauricio Macri ontmoette.