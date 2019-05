Secondenspel in handen van een amateur

In tal van andere sporten worden nauwkeurigere methodes gebruikt bij de start. Skiërs gaan door een poortje, bij motorcross valt een hek naar beneden. Bij het baanwielrennen zit de fiets van een renner vast in een machine. Achterwiel en zadelpen worden vastgehouden met respectievelijk een remsysteem en een grijper. Bij exact nul seconden klappen beide systemen open.

Bij een tijdrit op de weg bestaan geen voorwaarden waaraan de starter moet voldoen. Van Emden schampert: ‘Als ze mensen tekort hebben, kunnen ze ook iemand uit het publiek plukken.’

De Nederlander Joey Ermens is namens de UCI jurylid. In theorie klopt het wat Van Emden, in 2017 winnaar van de slotrijdrit in Milaan, zegt, verklaart hij. ‘Maar we proberen altijd een neutrale partij te vinden, liefst officials. We laten de start bewust niet verrichten door teamleden of ploegleiders.’

Toch moet het ook volgens hem veel eerlijker kunnen. Tijdens de UAE Tour in de Verenigde Emiraten maakte hij het dit jaar mee dat de start door een sjeik werd uitgevoerd. ‘Die man kreeg vooraf wel een korte instructie. Voor ons is het belangrijk dat alle renners worden vastgehouden door één en dezelfde persoon. Mocht die onervaren zijn, dan geldt dat nadeel in elk geval voor iedereen.’

Mathieu Heijboer, hoofdcoach bij Jumbo-Visma: ‘Welkom bij onze sport. Zo professioneel zijn we dus in het wielrennen.’ Natuurlijk, Ermens begrijpt de ergernis in het peloton. ‘Voor zo’n sjeik of model is het een eenmalige belevenis, voor renners is het hun brood.’