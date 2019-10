Schoner afval en ook nog minder betalen

Papier, plastic, glas en GFT. Nederland is al jaren bezig om afval gescheiden in te zamelen met aparte containers, speciale inleverpunten of ondergrondse afvalbakken. Gescheiden inzamelen is schoner en beter voor het milieu en vaak zelfs ook goedkoper. Toch slaagt Nederland er maar niet in om zijn afval schoner te krijgen. Het kabinet streeft in 2020 naar 100 kilo restafval per persoon. En ook moet 75 procent van het afval, zoals papier, GFT en plastic, gescheiden zijn opgehaald. Maar in 2018 waren we nog ver van deze doelen verwijderd. Hieronder zie je hoe dit door de jaren heen ging.