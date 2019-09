UITGEROOKT - Hoe de (e-)sigaret uit Nederland verdwijnt

Roken op een voetbaltribune of buitenterras: mag dat?

Staan paffende supporters in een voetbalstadion binnen of buiten te roken? Met deze curieuze wezensvraag worstelen niet alleen stadions, maar ook winkelcentra en cafés, blijkt uit recente rechtszaken over het rookverbod. Roken in de openlucht mag immers, maar wat is dat precies, ‘openlucht’?

Sigaretten verkopen mag, zegt ook hof tegen Bénédicte Ficq

Een sigaret roken is schadelijk voor de gezondheid, maar een sigaret is nu eenmaal geen illegaal product. Wie de oorlog wil verklaren aan die industrie, moet bij de overheid zijn, de wetgever die bepaalt wat wel en niet mag,luidt de boodschap van het hof.