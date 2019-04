De man die zijn eigen diabetespomp ontwierp

Zo’n stelletje boeren uit Twente – waarom zouden die voor een medische doorbraak zorgen? Robin Koops kreeg vaak de indruk dat mensen zo dachten. Internisten, diabetesverpleegkundigen en wetenschappers reageerden over het algemeen koel als hij zijn verhaal deed. Technisch heel moeilijk, zeiden ze dan. Of: anderen zijn ook met zoiets bezig.

Tja, hij was ook een buitenstaander, een machinebouwer uit een eenvoudig gezin. Zijn vader had als metaalarbeider bij Stork gewerkt, zijn moeder deed de administratie bij garage Ter Harkel in Goor. Zelf was hij eerst naar de mavo en toen naar de mts in Hengelo gegaan, waar hij aanvankelijk haast over zijn nek ging van de geur van smeerolie. Maar er was werk in de techniek, zei zijn vader. Dit was goed voor zijn toekomst. Inderdaad vond hij snel zijn eerste baan. Hij reed als servicemonteur door het land om vastgelopen machines te repareren.

Met zo’n loopbaan maakte je weinig indruk op wetenschappers met al hun diploma’s. Maar dat moest niet uitmaken, vond Koops. Ze moesten kijken naar prestaties. Die waren toch veelbelovend? Zo hadden ze hem na die eerste test in het ziekenhuis nog een paar keer aan het apparaat gehangen. Bij een vriend met een grote slaapkamer duurde de test een heel etmaal. Bonhof had naast hem op bed gelegen terwijl Koebrugge de hele nacht de grafieken op de monitor in de gaten had gehouden. Koops lag ondertussen tevreden te snurken.

Vervolgens hadden ze getest op vijf andere diabeten, die via via over het project gehoord hadden. In de praktijk van een fysiotherapeut hingen ze een paar uur aan het apparaat. Daar kregen ze in hun stoel lunch en avondeten geserveerd. Eén patiënt vrat de hele dag chocola. Het maakte niets uit. Het apparaat hield zijn bloedwaarden op orde.

Koops benaderde een hoogleraar bij het AMC in Amsterdam. Veel haast om hem te ontmoeten bleek de man niet te hebben. De afspraak werd telkens uitgesteld. Uiteindelijk bleek hij vertrokken naar de Verenigde Staten.

Daarna zocht Koops contact met Roel Hoogma, internist in een ziekenhuis in Gouda. Die was enthousiast en sprak over de kunstmatige alvleesklier tijdens een bijeenkomst van een internationale adviesraad vol mensen met verstand van insulinepompen. Die waren argwanend. Hoogma was nog net niet weggehoond, hoorde Koops later.

Omdat er bij een academisch ziekenhuis misschien meer mogelijk was, klopte Koops toch weer bij het AMC aan. Daar hadden ze misschien geld om een studie met patiënten op te zetten. Zo kwamen Koops, Bonhof en Koebrugge terecht bij Hans de Vries. In een kamer met uitzicht op de Bijlmermeer toonden ze hem hun apparaat, ze legden uit hoe het ding werkte en presenteerden meetwaarden van de experimenten. Later zou de internist toegeven dat hij de uitvinders aanvankelijk had ingedeeld in de categorie gekkies. Want ja, er belden wel vaker mensen die zeiden dat ze in hun vrije tijd een belangrijke vinding hadden gedaan. Meestal stelde dat bar weinig voor.

Ook nu was De Vries kritisch. Natuurlijk, het idee was slim, met die twee hormonen. Maar zou het werken? En waarom zou dit apparaat beter worden dan de geavanceerde insulinepompen waar gerenommeerde onderzoeksgroepen elders ter wereld mee bezig waren?

Maar vooruit, ondanks zijn twijfels wilde De Vries best een kleine studie opzetten.