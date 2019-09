Blik recht in de ziel

767 rolletjes schiet hij vol, ruim 27 duizend opnamen. Slechts 83 kiest hij uit voor de dummy (proefboek) die hij daarna maakt. Daarin bezingt Frank niet, zoals veel van zijn vakgenoten, de Amerikaanse droom, maar laat hij het echte leven zien. De eerste foto spreekt boekdelen: twee vrouwen kijken naar een parade, de een is half verdwenen achter de Amerikaans vlag die de ander heeft uitgehangen. Het is de aankondiging van de blik op de ziel van Amerika die Frank, de migrant die tijdens zijn rondreis geregeld antisemitische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd had gekregen, op de pagina’s daarna biedt.

Beroemd wordt zijn foto waarop blanken en zwarten gescheiden in de tram zitten. Over de donkere vrouw die hij elders schiet met een spierwitte baby op haar arm zegt hij later: ‘Ik dacht: hoe vreemd is het dat de mensen daar dat voortdurend in hun hoofd hebben, de kwestie van zwart en wit, en hun baby’s aan een zwarte vrouw toevertrouwen.’ Ook door de ordening van zijn foto’s levert Frank commentaar op de Amerikaanse maatschappij; het beeld van een schoenpoetser in een ruimte vol urinoirs laat hij volgen door dat van een chique cocktailparty. ‘He sucked a sad poem right out of America on film’, schrijft Jack Kerouac, de auteur van On the Road, later in een voorwoord.

In het patriottische, anticommunistische Amerika van eind jaren vijftig zit geen uitgever op zo’n boek te wachten. In Frankrijk lukt publicatie wel: daar verschijnt het fotoboek in 1958 als Les Américains. Pas in het jaar daarna wordt het ook in de VS uitgebracht, in de vormgeving die Frank had ontworpen maar door zijn Franse uitgever was genegeerd: op elke rechterpagina een foto, op de linker alleen een aanduiding waar die genomen is. Die opmaak bewijst dat Frank behalve een goede fotograaf ook een vernieuwer van het fotoboekengenre is.

Jongere fotografen realiseren zich na het boek één keer te hebben doorgebladerd, zo bekennen ze later, dat ze op zoek moeten gaan naar een ander thema – Frank heeft het gras al voor hun voeten weggemaaid.

Na de slechte ontvangst duurt het ‘minstens tien jaar’, aldus Frank, voordat succes zich aandient. Dat duurt nog steeds voort: een facsimile uitgave van The Americans in 2008 wordt een bestseller. In het jaar daarna wijdt de National Gallery of Art in Washington een grote tentoonstelling aan het fotoboek, vanwege de verschijning van de Amerikaanse versie een halve eeuw eerder. De directeur van het museum stelt bij die gelegenheid dat daarin kwesties zijn blootgelegd ‘waarmee het land in veel opzichten nog worstelt tot op de dag van vandaag’.