Recordaantal migranten zit klem in Griekenland: ‘Europa heeft zijn solidariteit afgekocht’

In het kamp Diavata in Thessaloniki wonen achthonderd migranten die asiel in Griekenland hebben aangevraagd. Ze krijgen gratis onderdak en zakgeld totdat ze een verblijfsvergunning ontvangen. Maar dat kan jaren duren. Het Griekse asielsysteem zit nog steeds, of eigenlijk weer, volledig verstopt. Nieuwkomers moeten maanden wachten voor ze zich kunnen laten registreren als vluchteling – dat kan slechts een keer per week via Skype. De wachttijd voor een eerste gesprek met de asieldienst kan oplopen tot twee jaar. Die tijd brengen de meeste vluchtelingen in toenemende lethargie door; hulp bij het integreren in Griekenland of een baan zoeken is er niet.

Nadat in 2016 de grenzen op de Balkan dicht waren gegaan en ‘Fort Europa‘ werd opgetuigd, bleef Griekenland achter met 60 duizend gestrande migranten. Van de belofte van de Europese Unie om vluchtelingen over te nemen kwam vrijwel niets terecht. Gezinshereniging wordt door de meeste lidstaten moedwillig vertraagd. Ondertussen blijven nieuwe migranten op bootjes aankomen. En nu zit Griekenland dus weer opgescheept met een record van 75 duizend migranten. Over de rivier de Evros die Turkije en Griekenland van elkaar scheidt, staken vorig jaar al 18 duizend nieuwe migranten over. Die zijn nu grotendeels vastgelopen in Thessaloniki.

In Diavata zijn 650 extra plaatsen gecreëerd voor ‘spontane’ aankomsten. In verwarmde tenten worden families met kinderen zo goed en zo kwaad als het kan opgevangen. Maar het kamp bezwijkt onder de druk, zegt kampmanager Kostas Simitopoulos. ‘Er is geen ventiel. Mensen blijven maar komen. Er zitten hier 120 mensen die al een verblijfsstatus hebben maar die kunnen niet weg. Ze hebben geen huis, geen baan. Programma’s om ze te helpen integreren zijn er niet. Bovendien’, voegt hij toe, ‘doen vluchtelingen zelf weinig om te integreren want ze willen helemaal niet in Griekenland zijn.’