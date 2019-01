VVD partij met meeste en de ernstigste integriteitsaffaires

‘Ik word kapot gemaakt’, zei Jan van Cranenbroek, toen hij februari vorig jaar aftrad als wethouder en loco-burgemeester van Baarle-Nassau. De CDA’er was in opspraak geraakt omdat hij in de jaren ervoor reiskosten had gedeclareerd voor bezoekjes aan Budel. Kort daarvoor had burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf (ook CDA) adviesbureau Berenschot een onderzoek naar de declaraties laten instellen. Het ging slechts om zo’n 300 euro, maar volgens de burgemeester stond niet het bedrag maar het gedrag centraal, zo zei ze tegen BN De Stem: ‘Integriteit gaat boven alles.’ Van Cranenbroek stortte 152,04 euro terug, maar voelde zich zo in de steek gelaten door zijn collega-wethouders dat hij aftrad.

Een maand later kwam Berenschot met de resultaten van het integriteitsonderzoek. Vier van de vijf reisjes betroffen bezoekjes aan een familielid, dat hij bijstond als adviseur in een omgevingsprocedure. Hij had bovendien het mailadres van de gemeente gebruikt om de belangen van zijn familielid te vertegenwoordigen. Daardoor kon ‘de schijn van belangenverstrengeling’ ontstaan, volgens Berenschot.

‘Een beetje integer bestaat niet’, zei oud-minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales ooit al. De zaak Van Cranenbroek is een van de affaires op de Politieke Integriteitsindex 2018. Deze PI-index meet sinds 2013 hoeveel Nederlandse politici in opspraak komen door een integriteitskwestie, wat voor soort affaires dat zijn (zoals fraude, liegen, belangenverstrengeling, wangedrag), waar ze zich afspelen en bij welke partijen. De index verschijnt dit jaar voor het eerst in de Volkskrant, voorheen stond deze in Vrij Nederland.