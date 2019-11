Polarisatie op het platteland: hoe stinkende varkens gemeenschappen verscheuren

Die stank – boeren en overheid spreken liever van ‘geurhinder’ – leidt tot grote verdeeldheid en spanningen op het platteland; tussen burgers en boeren, maar ook tussen burgers en burgers die de kant van de boeren kiezen. ‘We zijn wel een tijdje persona non grata geweest’, zegt Cuppen, een van de drijvende krachten achter de actiegroep Groen Graspeel. ‘Op buurtfeestje waren we opeens niet meer welkom. We zouden anti-boer zijn. Maar de laatste tijd gaat het beter. Er zijn ook boeren die erkennen dat er te veel dieren zijn.’

Stankoverlast kan leiden tot stress en andere gezondheidsklachten, zo blijkt uit onderzoek van onder meer GGD, RIVM en Nivel. Maar hoe wordt die stankoverlast of geurhinder berekend? Dat is best een ingewikkeld verhaal. In de Wet geurhinder en veehouderij zijn maximale uitstootnormen voor geurhinder geformuleerd – voor een concentratiegebied van veehouderijen is dat 14,0 odeur (of offi­cieel: odour) per vierkante meter lucht.

Maar gemeenten kunnen via de gemeentelijke geurverordening afwijken van die normen. Ze kunnen kiezen voor strengere of juist soepelere geurnormen. Zo hanteert de gemeente Landerd een maximale norm van 9,0 odeur, terwijl buurgemeente Mill soepeler is voor haar boeren en op 14,0 zit.

Bovendien wordt die geurnorm berekend via een complex computerprogramma met allerlei variabelen, zoals aantal dieren, staltype of type luchtwassers op de stal. En die norm geldt slechts per individueel bedrijf. Er wordt geen rekening gehouden met meerdere intensieve veehouderijen binnen een klein gebied of zelfs naast elkaar – cumulatie van geurhinder valt niet binnen de regelgeving. ‘Al die veehouderijen leggen een ­deken van stank over het platteland hier’, verzucht Cuppen aan de keukentafel. ‘Maar voor de vergunningverlening maakt het niks uit – daarbij wordt slechts per individueel bedrijf bekeken of het binnen de stanknormen blijft.’