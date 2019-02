Zo ziet het Midden-Westen van de VS er uit door de 'Polar Vortex'

De meesten van hen zijn verkeersdoden, maar anderen zijn doodgevroren. Zo werd in Milwaukee (Wisconsin) een man doodgevroren in zijn garage aangetroffen, en is er woensdag in Detroit een 70-jarige man dood op straat gevonden.

In een groot deel van het gebied zijn scholen, universiteiten en overheidsgebouwen gesloten, er wordt geen post meer bezorgd en duizenden vluchten zijn geannuleerd.

De bittere kou is het gevolg van een koude luchtstroom, de ‘polar vortex’, die normaal gesproken boven het Noordpoolgebied wervelt, maar zich nu naar het zuiden heeft verplaatst. In International Falls, Minnesota, is een temperatuur van -48 graden Celcius gemeten. Op Antarctica was het met -31 graden warmer.