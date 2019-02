Leuk, zo’n voedselbos, maar valt er ook een boterham mee te verdienen?

Helvoirt

Eind november geeft Van Eck een presentatie aan de ‘Duinboeren’, een groep agrariërs rond Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. We zijn op het biologisch melkveebedrijf van Jo van Balkom in Helvoirt, vlakbij Den Bosch. Dat wil zeggen: Jo (69) is met pensioen, tegenwoordig runt zijn dochter het bedrijf met 130 melkkoeien.

In een zaaltje achter de boerderij zitten tussen de familiefoto’s aan de muren veertien mannen en vier vrouwen klaar achter vijfhoekige tafeltjes. Om hen heen hangt de weeë geur van melk en mest die koeienboeren altijd bij zich dragen. Koffie en chocoladekoekjes gaan rond.

Van Eck vertelt enthousiast hoe hij 2,4 hectare kale maïsakker omtoverde tot een weelderig voedselbos. Hij maakt grapjes over de Amerikaanse verkiezingen (die de boeren niet begrijpen) en toespelingen op de Bijbel (die de boeren wel begrijpen).

Als hij klaar is met zijn verhaal, wordt met de voeten geschuifeld. Van Balkom is de eerste die de stilte doorbreekt. Het klinkt allemaal prachtig, zegt hij. ‘Maar ik ben toch vooral benieuwd wat er nou te verdienen is aan zo’n voedselbos. Als ik maïs plant, kan ik precies uitrekenen wat mij dat opbrengt. Hierbij is dat me onduidelijk.’

‘Ik heb een gezin met jonge kinderen’, valt een jonge boer hem bij. Voordat een voedselbos iets oplevert, gaan er jaren overheen. ‘Hoe moet ik die de eerste jaren te eten geven? Ik kan moeilijk zeggen: papa heeft nu even geen opbrengst, je ziet maar wat je te eten krijgt?’

Na afloop komen twee boeren op Van Eck af. Vader Frank (51) en zoon Corné (21) van Linschoten hebben een biologisch melkveebedrijf met zeventig koeien in Lage Mierde, onder Tilburg. Ze kunnen het rooien, zegt de jonge Corné. Nog wel.

‘Maar op de lange duur kunnen wij niet concurreren met boeren in het buitenland. In Frankrijk is een hectare weidegrond tien keer zo goedkoop als bij ons.’ Het alternatief is almaar groter worden, zoals veel boeren doen. Maar dat is een doodlopende weg, zegt vader Frank. ‘De verdiensten in de landbouw zijn slecht. Dat maakt de mensen ook zo angstig.’

Het moet anders, denken beiden. En dan is een voedselbos misschien nog niet zo’n slecht idee, filosofeert Frank. ‘Ik denk er wel over. Je zoekt toch een manier van boeren die je over honderd jaar ook nog kunt doen.’ De oude Van Balkom is niet overtuigd. ‘Ik zie me hiermee nog niet aankloppen bij een bank. We willen cijfers zien.’

Die cijfers moeten als het goed is uit Schijndel komen. Het voedselbos hier is een samenwerkingsproject van de Stichting Voedselbosbouw (waarvan Van Eck bestuurslid is) met het Groen Ontwikkelfonds Brabant. De grond is eigendom van de provincie, de stichting heeft een pachtcontract afgesloten met een looptijd van twintig jaar.

Onder voorwaarden die voor elke andere boer op deze plek ook hadden gegolden, benadrukt Van Eck. ‘We betalen een marktconforme pacht.’ Studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch gaan de boekhouding volgen om te zien of een voedselbos levensvatbaar is als commerciële onderneming.

Van Eck heeft er alle vertrouwen in. Over zeven jaar moet Schijndel volgens plan zwarte cijfers gaan schrijven. Er heeft zich zelfs al een commerciële partij gemeld die de oogst wil afnemen. Dat is Vitam, een cateraar uit Schijndel die voor 180 bedrijven, universiteitscampussen en ziekenhuizen in heel Nederland maaltijden verzorgt.

Vandaag beginnen we met de hagen, zegt Van Eck als het groepje vrijwilligers is aangekomen op de verzamelplek: een hoekje in een lege vlakte van stoppelgras. Om hem heen liggen bossen plantgoed klaar: kornoeljes, slee- en meidoorns, wilgen en elzen. Voor Schijndel zijn drie plantweekenden afgesproken, vandaag is de eerste dag.

Op oude kaarten is te zien hoe deze open vlakte ooit door hagen en houtwallen was verdeeld in kleinere akkers. Dat was voordat de schaalvergroting in de landbouw toesloeg. ‘Die structuur willen we terugbrengen’, legt Van Eck uit. Wind is een stressfactor voor planten. Hagen beschermen ze daartegen en bieden nestgelegenheid voor vogels.