Patagonië heeft genoeg van buitenlandse grootgrondbezitters (zoals Máxima)

De koningin is een kleine speler in Patagonië en vormt zeker geen uitzondering. Uit onderzoek van Lara blijkt dat grootgrondbezitters in het algemeen en buitenlandse landeigenaren in het bijzonder vrij spel hebben. ‘De staat heeft hele nauwe banden met de superrijken die grond kopen in Patagonië’, aldus de journalist. ‘Die verkoop gaat vaak niet volgens de regels, de ­autoriteiten knijpen een oogje toe. Ook belastingontduiking is eerder regel dan uitzondering. Er is nauwelijks controle.’



Patagonië ligt in het puntje van Zuid-Amerika, net boven Antarctica. Het beslaat het zuiden van zowel Chili als Argentinië, en is beroemd vanwege het sprookjesachtige landschap. Naast de woestijnachtige steppe zijn er de bergen van de Andes, gletsjers, rivieren, vulkanen, bossen en uitgestrekte meren. Ook in het groene deel van Patagonië heeft Máxima bezittingen: in 2009 kocht ze twee percelen in Villa La Angostura, het toeristenoord waar ook haar broer Martín woont.



De vooralsnog onbebouwde percelen bieden uitzicht op het Nahuel Huapi-meer, met daarachter de besneeuwde toppen van de Andes. Het donkerblauwe water is kraakhelder, volgens de overlevering woont een ­dinosaurus op de vijfhonderd meter diepe bodem. Deze Argentijnse versie van het monster van Loch Ness heet ­Nahuelito en houdt de lokale gemoederen flink bezig. Maxima’s andere ­directe buren in Villa la Angostura zijn bestuursvoorzitters uit de financiële wereld.



Gedurende duizenden jaren waren Mapuches en andere inheemse volkeren de enige inwoners van de Patagonië. De Spaanse kolonisators kregen de indianen er niet onder, en na de onafhankelijkheid bleven de rebelse Mapuches een doorn in het oog van de autoriteiten in Buenos Aires. Eind 19de eeuw besloot de toenmalige regering dat het maar eens klaar moest zijn. Het leger vermoordde duizenden Mapuches, maakte duizenden anderen tot slaven en confisqueerde het land.