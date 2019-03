Paraat voor als het misgaat op het spoor

Het spoor tussen Vlissingen en Maastricht telt meer dan vijfhonderd overwegen en John van Lierop heeft bij zo’n beetje allemaal een verhaal. Er is de overweg vlakbij de dierentuin waar hij naar op weg was met zijn vrouw. Er stond een auto vlakbij het spoor. Te dichtbij. John had een onderbuikgevoel. Zijn vrouw dacht dat hij spoken zag, maar voor de zekerheid belde hij zijn collega’s. Of ze snel konden komen kijken. John was de dierentuin nog niet binnen, of hij hoorde de sirenes.

Je hebt het stuk spoor vlakbij de McDonald’s. Als ze daar een springer hebben, halen ze na afloop een frietje. Er is de overgang waar cameratoezicht een keer iemand signaleerde met een machinegeweer. Meteen er op af natuurlijk, samen met de politie. Bleek het een jongen te zijn met een neppistool die zich liet fotograferen voor een schoolproject.

‘Dat verzin je toch niet?’, zegt John. ‘Midden op het spoor!’

Hij stuurt zijn auto een natuurgebied in. Het is een zonnige dag en John, 51 jaar, gemillimeterd haar en een gezicht dat elk moment in een grijns kan uitbarsten, is op surveillance. Als algemeen leider van het team incidentenbestrijding van ProRail staat hij paraat voor alles wat mis kan gaan op het spoor. Een defecte trein, een ontsporing, suïcide, een botsing tussen twee treinen, een bommelding, noem maar op.