Paddestoelen plukken in het bos: in Polen zelfs populair bij de Insta-generatie

Er ritselt iets in de struiken. Het geluid had van een hert kunnen komen of een wild zwijn, maar het wezen dat deze ochtend tussen de dennenbomen tevoorschijn komt, staat op twee benen, gestoken in blauwe laarzen, en met een nog blauwer winkelmandje in de hand. Haar ogen zijn naar de grond gericht. Het is een vrouw van middelbare leeftijd. Ze zoekt paddestoelen.

‘Ze doet boodschappen’, grinnikt Piotr Malecki (29) als hij haar mandje in het oog krijgt. Hijzelf heeft een gevlochten mand bij zich, zo eentje waar andere paddestoelenjagers alleen maar met jaloezie naar kunnen kijken. Nu de zomer voorbij is en de bladeren rood en okergeel kleuren, is Malecki samen met zijn vrouw naar de bossen gereden, 80 kilometer ten noordoosten van Warschau. Ze doen het ieder jaar.