Floris, The girl from Ipanema, de groenten van Hak: de mensen die ze onsterfelijk hebben gemaakt, zijn dit jaar overleden. Te vroeg uit het leven weggerukt of op gezegende leeftijd heengegaan, ze hebben de politiek, de sport, de mode en de kunst kleur en stem gegeven met hun eigenzinnige daden en visies. Een overzicht van de bekendste doden van 2019.