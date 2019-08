Oud-werknemers over Booking.com: ‘Het is één grote chaos’

Wat is er aan de hand bij Booking.com? Hoe kan het dat alles er groot, groter, grootst is – meer dan 28 miljoen hotelkamers, B&B’s, boomhutten, iglo’s en andere vakantiestulpjes en meer dan achttienduizend werknemers, van Santiago in Chili tot Siem Reap in Cambodja – op één punt na: de werknemerstevredenheid? De kritiek botst met Bookings bijna hippieëske imago, met credo’s als ‘To know the world is to love the world’ en een personeelsbestand kleurrijker dan een Benetton-reclame, met alleen al ruim tachtig nationaliteiten op de ict-afdeling. Wat kan een werkgever met godbetert zijn eigen ‘Global Head of Inclusion, Diversity, & Belonging’ in vredesnaam misdoen?

De afgelopen maanden sprak de Volkskrant uitgebreid met vijftien (oud-)werknemers van Bookings gigantische ict-afdeling, waar de onvrede het grootst is. Zij beschrijven Booking als een bedrijf dat de laatste jaren, als een slungelige puber na een groeispurt, zo rap de hoogte in is geschoten dat het zich geen raad weet met zijn nieuwe formaat. ‘Booking.com verandert sneller dan mensen kunnen veranderen’, zegt een van hen. ‘Booking.com heeft de problemen van een groot concern’, zegt een ander, ‘zonder de dito oplossingen.’ Booking.com zelf zegt werknemers aan te moedigen kritiek te uiten en juist veel te doen om het personeel te steunen (zie de reactie hieronder).

Sommige werknemers waren zo ontevreden dat ze vele tien- of zelfs honderdduizenden euro’s aan aandelenbonussen lieten liggen, omdat ze niet wilden wachten tot maart, de maand waarin hun restricted stock units na drie jaar zouden vrijkomen. ‘Ik had langer kunnen wachten, maar dan had ik op een superstressvolle plek moeten blijven, waar van alle kanten aan me werd getrokken. Ik zat echt op de rand van een burn-out’, zegt een oud-manager.