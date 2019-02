Opkomst van klimaatspijbelaars overtreft alle verwachtingen: ‘Ze blijven maar komen’

Stijn Warmenhoven hupst van het ene been op het andere. ‘Het voelt een beetje alsof ik zo een voetbalwedstrijd heb.’ De 17-jarige scholier, gestoken in een groen hesje, kijkt uit over het enorme Malieveld dat op een paar plukjes scholieren na nog helemaal leeg is. Het is kwart voor tien donderdagmorgen, over drie kwartier gaan ze beginnen. ‘Ik hoop maar dat het goed gaat.’

Goed, dat is wat Stijn betreft als de staking rustig verloopt en als de gewenste drieduizend scholieren komen spijbelen voor het klimaat. Fantastisch, dat zou zijn als hij vandaag nog een uitnodiging ontvangt van premier Rutte om over het klimaat te praten. ‘Dan hebben we met 6-0 gewonnen.’