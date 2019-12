Op Curaçao staat een kathedraal van zo’n 25 miljoen doornen

Eigenlijk is hij kunstschilder, zegt de man die al vijftien jaar geleden begon na te denken over zijn Kathedraal. Academie voor beeldende kunsten, Arnhem. Hij studeerde trouwens ook antropologie, in elk geval tot zijn kandidaats. Die combinatie, met ook al die Caribische jaren, maakte hem tot wat hij nu is. Een man die rondloopt, die nadenkt, en kunst maakt van spullen die hij onderweg tegenkomt. ‘Mengen. Verbinden. Van dingen en van mensen. En je vooral niet door een te groot ego in de weg laten zitten.’