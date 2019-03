Op 5 maart 1969 kleurde Parijs rood en wit, de dag dat Ajax internationaal doorbrak

Vijftig jaar later staat Ajax opnieuw voor een hels karwei. Dinsdag 5 maart moet het de 2-1-thuisnederlaag wegwerken in Madrid om de kwartfinale van de Champions League te bereiken.

De aanloop naar Parijs was sensationeel geweest. Benfica was een grootmacht, had in de acht voorgaande jaren in vijf Europa Cupfinales gespeeld en er twee gewonnen. Ajax speelde eerst thuis. Groot was het optimisme in Amsterdam toen het ging vriezen en het Olympisch Stadion onder een dik pak sneeuw lag.

De grasmat werd min of meer sneeuwvrij gemaakt, maar de Portugezen zouden niet uit de voeten kunnen op de toendra, was de stiekeme hoop. Dat pakte faliekant anders uit, Ajax verloor met 3-1.

Niemand gaf nog een cent voor Ajax’ kansen, de returnwedstrijd werd niet eens uitgezonden op tv. De Amsterdammers speelden in Lissabon een van hun beste wedstrijden en wonnen met dezelfde cijfers: 3-1. De knuffel die sterspeler Eusébio Johan Cruijff na de wedstrijd gaf, was veelzeggend. De machtsovername was aanstaande.