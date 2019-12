Nog geen licht aan het einde van de tunnel op Sint Maarten

Het orkaanseizoen in het Caribisch gebied loopt van pakweg mei tot november. Ruim twee jaar geleden liet staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties, die namens Nederland honderden miljoenen euro voor de wederopbouw van Sint Maarten beschikbaar heeft, weten dat het herstel van huizen topprioriteit had. Knops zou zijn opmerking dit jaar gewoon herhaald kunnen hebben.

De reparatie van huizen en andere gebouwen loopt voor een deel via de Wereldbank, de toezichthouder op het Nederlandse geld. ‘Onze conclusie is’, zegt Mossel, ‘dat in elk geval voor dat deel van de wederopbouw van Sint Maarten de Wereldbank onvoldoende functioneert. Zo’n 10 procent van de huizen is aangepakt en zelfs dat is niet helemaal goed gebeurd, blijkt nu. Het lijkt soms alsof er gewoon niets is gebeurd. Het was geen goed idee om de Wereldbank hierin een rol te geven.’

De Ombudsman zegt niet dat de Wereldbank, waar expertise en bureaucratie hand in hand lijken te gaan, van alle wederopbouwprojecten op Sint Maarten teruggetrokken moet worden. ‘Wij hebben de focus gelegd bij het herstel van huizen en op de mensen die door het gebrek hieraan nog altijd getroffen zijn. Als de Wereldbank hierbij niet functioneert, moet je daarin verandering brengen. Nederland is in dat opzicht niet eerlijk; het steekt de kop in het zand, zo komt het soms over. En dat gaat ten koste van mensen.’