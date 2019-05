Nog één keer juichen op het Museumplein en het wonderlijke Ajax-jaar is voorbij

‘Ik denk dat de huldiging vandaag laat zien dat het publiek een aantal spelers echt in het hart heeft gesloten’, zegt coach Erik ten Hag na afloop. Zojuist heeft de coach op het podium nog als een van de weinigen gedanst op Bob Marley: ‘Every little thing is gonna be all right’. Toch is dit is ook al wel het moment dat er een gevoel van blues bij hem aankomt, geeft hij toe. Want dit Ajax is er straks niet meer. Frenkie de Jong gaat naar Barcelona, en het vertrek van De Ligt lijkt ook haast wel zeker.

Ten Hag: ‘Dat heb ik gisteren ook tegen de jongens gezegd in de wedstrijd tegen de Graafschap. Maak er nog even een mooie wedstrijd van, want dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we met deze bijzondere groep bijeen zijn.’ Of het zal lukken volgend jaar weer zo’n geweldig team te smeden? ‘We gaan ons best doen, maar ik kan niets beloven.’