Nieuw wapen in de strijd tegen gewelddadige protesten: Hongkong verbiedt maskers

Vrijdagavond kwam het alvast tot nieuwe demonstraties. Wat begon als een protest tegen de uitleveringswet, is nu uitgegroeid tot een breed gedeeld wantrouwen tegen de Hongkongse regering en politie, en het oppergezag in Beijing. Het semiautonome Hongkong heeft op grond van het principe ‘één land, twee systemen’ meer vrijheid dan het Chinese vasteland, maar de betogers hebben het gevoel dat daarvan alsmaar minder overblijft.

‘De regering is echt dom’, aldus Natalie, voor wie het protest ondertussen een existentiële strijd is geworden, voor universeel stemrecht en tegen invloed uit Beijing. ‘Deze hele beweging is begonnen vanwege een onredelijke wet. Hoezo probeer je dat dan op te lossen door met een nieuwe onredelijke wet aan te komen? Wat ik nu denk is: als we om zo’n klein dingetje als een masker al naar de gevangenis moeten, waarom zouden we dan niet iets groters doen?’