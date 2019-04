Net op tijd ontkwamen ze uit Libië. Nu wachten honderden migranten tot het Westen hen komt halen

In dit zogeheten transitkamp bij Hamdallaye, een plaatsje 40 kilometer ten noorden van hoofdstad Niamey in the middle of nowhere, maakt iedereen zich zorgen over vrienden en lotgenoten die ze hebben achtergelaten in de Libische detentiekampen. ‘Gisteren sprak ik een vriend. Ze zijn bang en krijgen geen eten meer. Ik hoorde geweerschoten door de telefoon’, zegt de uit Darfur afkomstige Ibrahim Ahmed Bashir bezorgd.

Omstanders tussen de witte tenten in het woestijnzand knikken bevestigend. Ook zij maken zich zorgen. ‘Je hebt geen idee waar die Libiërs toe in staat zijn. Ze kennen geen medemenselijkheid’, zegt de Somalische Abdirizak Abdikasim Serar. ‘Ze hebben ons gemarteld, vernederd, als dieren doorverkocht en uitgebuit. Mijn vrouw is meer dan tien keer misbruikt.’ Geëmotioneerd vertelt hij verder. ‘Het is heel erg om te weten wat haar is overkomen. Elke keer als we naast elkaar liggen denk ik eraan. Ik hou van haar. Ik weet dat het niet haar schuld is, maar ik denk: in naam van Allah, wie doet zoiets?’

De 440 bewoners van het splinternieuwe kamp bij Hamdallaye zijn allen geëvacueerd uit Libië en wachten nu in Niger bij een ondraaglijke temperatuur van 48 graden Celsius totdat westerse landen hen komen ophalen als erkende vluchteling. Dit Emergency Evacuation Transit Mechanism (ETM) werd door de UNHCR opgezet nadat beelden van de Amerikaanse zender CNN de wereld over waren gegaan waarop te zien was hoe Afrikaanse migranten in Libië per opbod werden verkocht op slavenmarkten. Tijdens een migratietop in 2017 besloten de Europese Unie en de Afrikaanse Unie niet langer weg te kijken en een grootscheepse evacuatie in gang te zetten.