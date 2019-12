Muziekleraar Herman wordt stap voor stap Sinterklaas

Het allereerste wat Yasser wil weten als hij om half negen ‘s morgens de Bataviaschool binnenloopt, nog voor hij zijn jas heeft uitgetrokken, nog voor hij op zijn stoel in de kring is gaan zitten, is wanneer Sinterklaas naar school komt.

‘Vandaag’, zegt klassenassistent Cornellie met een glimlach. De 7-jarige scholier – donkere ogen achter een bril die met een band om zijn achterhoofd is bevestigd – hapt naar adem. ‘Vandaag? Ik dacht morgen.’

5 december mag op alle scholen een spannende dag zijn, op de Bataviaschool is hij zenuwslopend. De school in de Indische buurt van Amsterdam is bedoeld voor leerlingen die minder dan een jaar in Nederland wonen. Het belangrijkste doel is Nederlands leren. Zodra ze de taal voldoende beheersen, meestal binnen een jaar, stromen de kinderen door naar een gewone school.

Brazilië, Eritrea, China, Syrië, de Verenigde Staten – de leerlingen komen van over de hele wereld en uit totaal verschillende milieus. Kinderen van expats en kinderen van statushouders zitten bij elkaar in de klas en maken zich met handen en voeten verstaanbaar.