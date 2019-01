Moord op burgemeester Gdansk opent ziel van gespleten Polen

Adamowicz was een van de initiatiefnemers van het Centrum voor Europese Solidariteit en hij kwam er graag, zegt Brzezinska. Niet verwonderlijk, want op deze plek raakte hij politiek bevlogen. Als student maakte hij in de jaren tachtig deel uit van Solidarnosc, de vakbond van Lech Walesa die bijdroeg aan de val van het communistische regime in Polen. Op oude videobeelden die in de condoleancekamer worden vertoond is te zien hoe een piepjonge Adamowicz op de scheepswerf een groep mensen toespreekt. ‘Hier werd zijn gedachtegoed gevormd,’ zegt Brzezinska, ‘met vrijheid en openheid als belangrijkste waarden.’

De liberale koers van Adamowicz botste de afgelopen vier jaar geregeld met die van de conservatieve regeringspartij PiS. Hij sprak zich uit tegen de regering die steeds meer domeinen van de maatschappij ‘koloniseerde’: het Constitutioneel Hof, de media, de scholen en de economie. In 2017 lag hij overhoop met Warschau over het nieuwe oorlogsmuseum in Gdansk, dat volgens PiS niet heroïsch genoeg zou zijn over de rol van de Polen. ‘Ik ben een patriot’, verdedigde Adamowicz het museum, ‘maar ik maak ook deel uit van Europa, van de mensheid.’