Moet je wel hulp geven aan gevluchte IS-aanhangers?

‘Ja, we blijven op beide plekken werken. Er is veel reden de mensen in Al Hol wél te helpen. De kampbevolking bestaat voor 60 procent uit kinderen. Zij zijn er beroerd aan toe. Als je hoort hoe oud ze zijn, denk je: dat bestáát niet. Kinderen van 9 zien eruit als 4.’

Veel kinderen in het kamp zijn ziek en ondervoed, zegt Ceelen. Opvallend veel kleine kinderen die een arm of been missen, doordat oorlogswonden slecht zijn geheeld. Kinderen met één been in een rolstoel. De afgelopen weken zijn in Al Hol 108 jonge kinderen gestorven, puur door ontberingen.

‘Je kunt kinderen niet verantwoordelijk houden voor wat hun ouders doen. Dat zou ons even erg maken als IS. Bovendien, wat creëer je als je niet helpt? Maak je het dan niet erger dan het al is? We moeten ingrijpen. Maar ik zeg je dat het me moeite kost.’

Een ander probleem: lang niet alle vrouwen in Al Hol zijn echtgenotes van strijders of aanhangers van IS. Veel burgers zijn als menselijk schild gebruikt, ze hadden de pech in deze situatie verzeild te raken.

‘Maar het verschil kan ik niet zien aan de buitenkant’, zegt Ceelen. ‘Alle vrouwen gaan in zwarte gewaden gehuld. Wie is IS-aanhanger, wie niet? Zeg het maar. Mag je dan iedereen over één kam scheren? Het hele kamp verantwoordelijk stellen voor wat een deel heeft gedaan?’