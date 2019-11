Modderpoelen en megastallen: wat vindt het varken ervan?

In augustus kreeg Overesch de jaarlijkse Modderpoelprijs van Wakker Dier uitgereikt, voor de mooiste modderpoel van Nederland. ‘Schaduw, modder en verkoeling – precies wat de varkens wensen’, aldus de dierenwelzijnsorganisatie. De modder is bovendien goed voor de huid en helpt bij de bestrijding van parasieten en de genezing van wondjes.

Dierenwelzijn houdt al decennia de gemoederen bezig in de Nederlandse varkenshouderij. In mei bezetten ruim honderd actievoerders van Meat the Victims een varkensbedrijf in Boxtel om de misstanden in de ‘industriële veesector’ aan de kaak te stellen en openbaar te maken; woensdag werden 67 van hen door de politierechter veroordeeld tot een boete van 300 euro wegens lokaalvredebreuk. Ze vinden het dierenmisbruik om duizenden varkens opeengepakt in een stal te houden. De sector reageerde verontwaardigd: ‘We lopen in Nederland voorop met dierenwelzijn.’

Maar hoe zie je of een varken gelukkig is? ‘Dat zie je aan de ogen en oren, aan haar gezichtsuitdrukking en manier van lopen’, zegt Overesch. ‘Het is net als bij honden en katten: een baasje ziet het snel genoeg als zijn huisdier zich niet goed voelt.’