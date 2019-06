Mississippi Hanging

De boom zal niet veel ouder zijn dan Willie Jones was toen hij er vorig jaar aan werd gevonden, hangend aan een plastic koord. Het is geen boom zoals je je die voorstelt bij lynchpartijen – geen dikke eik of kastanje op een heuvel even buiten het dorp, maar een jong notenboompje dat maar net uitsteekt boven het struikgewas, aan de rand van een overwoekerde voortuin in een bos in Mississippi. De tak waaraan Willie hing is even dun als zijn armen waren.

Het huis staat aan een doodlopend grindweggetje, waar kinderen op blote voeten heen en weer drentelen en blaffende honden de woonwagens bewaken. Hier maakte Willie, een zwarte jongen van 21, op 8 februari voor het laatst ruzie met zijn vriendin Alexis, een wit meisje van 19, dat hier bij haar ouders woonde en met wie hij een zoontje van drie maanden had. Het was Alexis’ vader Harold die Willie een half uurtje daarna aan de boom aantrof en 911 belde om te zeggen dat zijn schoonzoon zich had opgehangen.

‘Te koop’, staat er nu op een bordje dat aan een spijl van de veranda is gespijkerd. De vogels fluiten alsof er niets gebeurd is. In een ruit zit het wak van een kogelgat.

In de Green Grove United Methodist Church, aan het begin van het weggetje, een kleine kerk waar eens in de twee weken een dienst wordt gehouden, knikken de zwarte kerkgangers instemmend als ze horen wat dominee Dino Terrell, een brede kerel in een tropisch overhemd, te zeggen heeft over de zaak van Willie Jones. ‘Zelfmoord? Een zwarte jongen, hangend aan een boom, nadat hij ruzie had gemaakt met een wit meisje? Man, ze hebben dat gewoon onder het tapijt geveegd. Ga eens met Bobby praten, die kent de mensen die tegenover dat huis wonen. Die weten meer.’

En zo gaat het verhaal verder waar het geëindigd leek.