Minerva’s uil en de wedergeboorte van Nederland

‘Het is een schuldcomplex, dat blijkbaar een uitweg nodig heeft. En als u er iets van wil zeggen, als de bevolking zich keert tegen de algehele capitulatie van onze bestuurders, als de mensen in dit land protesteren, weet u wat ze dan doen, dan schaffen ze het referendum af.’

[boegeroep]

‘Dat is de toestand van ons land vandaag. Die arrogantie, dames en heren, vrienden, die stupiditeit, die is vandaag afgestraft.’

[gejuich en applaus, publiek scandeert 'Thierry!']

‘Want op deze dag, nu we in deze crisis verkeren, deze schemer, deze zonsondergang, op deze dag is de uil van Minerva dan toch opgestegen. Vandaag is Forum voor Democratie ofwel de grootste ofwel de gedeeld grootste of wel de één na grootste partij van Nederland geworden.’

[gejuich en applaus, publiek scandeert iets zachter 'Thierry!']

‘De kiezers in Nederland, de kiezers in Nederland hebben net als de uil van Minerva hun vleugels uitgespreid, hebben hun ware macht getoond. De uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen, het zijn ook wieken om lucht mee te slaan, om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken en een einde te maken aan het tijdperk van culturele, economische en politieke capitulatie.’

[applaus]

‘Vrienden, vrienden. Wij hebben niet stilgestaan de afgelopen tijd. We hebben meer dan tweeduizend cv's doorgespit. We hebben meer dan dertienhonderd mensen gesproken, we hebben meer dan zeshonderd diepte-interviews afgenomen, we hebben honderden mensen getraind. We hebben fantastische lijsten samengesteld, en met die mensen een hoopvolle, optimistische en serieuze campagne gevoerd.’

‘Heel Nederland hebben we bezocht, in zalen, op straten, in winkelcentra. Bij bedrijven zijn we geweest, scholen, ziekenhuizen. Overal. En we hebben het hele land in beweging gekregen. En het resultaat, dames en heren, het resultaat.. vanavond.’

[gejuich en applaus]

‘Het resultaat. De zon was mij nooit opgevallen, zegt Menno Wigman, als hij niet steeds was ondergegaan. De schoonheid van Nederland was mij nooit zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel.’

[gejuich en applaus]

‘Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie, die ons straatbeeld zo vertekend, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur, en die machtsuitbreiding van de EU, al die klimaatketterij. Als al die zaken niet waren gebeurd, dan was ik nooit de politiek in gegaan.’