Mette (19) doneerde na haar dood nieren, lever en hartkleppen. Haar nabestaanden zijn nu gedesillusioneerd

Het is benauwd in het overlegkamertje van het UMC Utrecht die maandagmiddag in mei als de intensivecare-arts van dienst de familie en vrienden eindelijk komt informeren over de situatie van hun geliefde Mette. Vanmorgen is een hersenscan gemaakt. De familie is gespannen. De arts komt meteen ter zake: er is geen hersenactiviteit waargenomen. Maar, benadrukt hij, dat kan nog komen. Ze zullen opnieuw 24 uur moeten wachten om te zien of die activiteit spontaan ontstaat, anders zullen de artsen die proberen op te wekken.

En dan is daar ineens die dreunende mededeling: ‘Lukt dat niet, dan is Mette hersendood’. De hoop van haar ouders, Evera Voskuil en Michel Groothuizen, gutst weg. Ze gaan Mette verliezen, realiseert zus Nadine zich. Ze gaat dood, denkt Mettes vriend Tim. Ze kunnen alleen nog maar huilen. ‘Brullen was het meer’, zegt Michel achteraf. Hij houdt het binnen niet meer uit, stormt naar buiten en slaat zijn handen stuk op de muur.