Met pijn en moeite leeft Israël samen met ultra-orthodoxen

Bet Shemesh kwam steeds vaker in het nieuws. Meisjes en vrouwen werden bespuugd door haredim, die vonden dat zij zich niet netjes kleedden. Jongeren die ’s avonds op straat hingen, werden opgejaagd. De openbare bibliotheek werd gesloten, evenals de tennisbaan en het muziekcentrum. Een plan om flats neer te zetten werd van tafel geveegd, omdat haredim tijdens de sjabbat niet op een liftknopje mogen drukken.

Toen er ook nog borden met kledingvoorschriften voor vrouwen werden opgehangen, stapte Finkelstein naar de rechter. ‘Ze moesten de borden weer weghalen, maar dat gebeurde niet. We moesten vechten om in onze eigen stad te kunnen blijven leven, en een deel van de mensen gaf het op. Ze pakten hun spullen en verhuisden.’ Zelf wilde ze blijven, maar tegelijkertijd besloot Finkelstein om geen zonnepanelen op haar dak te plaatsen, omdat het toch een jaar of zeven, acht duurt voordat je die investering eruit hebt.

De problemen spelen ook op landelijk niveau. ‘Iedereen is het erover eens dat we een Joodse staat moeten zijn’, zegt Cahaner van het Israel Democracy Institute. ‘Maar we hebben nooit geformuleerd wat dat precies inhoudt.’

Eén van de grootste pijnpunten is de dienstplicht. Deze is voor iedere Joodse Israëliër verplicht, maar de haredim, die vaak niet werken en hun leven aan de studie van de heilige boeken wijden, zijn hiervan vrijgesteld. Vroeger ging dat om enkele honderden, maar nu zijn het er tienduizenden in de dienstplichtleeftijd, en voor veel Israëliërs is dat onverteerbaar. Het Hooggerechtshof verklaarde in 2017 dat de regeling in strijd is met het principe van gelijkheid voor de wet. Sindsdien wordt er moeizaam naar een compromis gezocht en eind vorig jaar struikelde de regering over dit onderwerp: er was in het parlement onvoldoende steun voor een wetsvoorstel dat de vrijstelling van de dienstplicht zou verlengen.