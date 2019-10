Met elke hap chocola eten we langzaam het tropisch regenwoud op

‘We dachten dat het bos van ons was. We deden ermee wat we wilden. We kapten bomen als het nodig was en gingen het regenwoud in om te jagen als we wilden eten. We hadden geen idee wat we aanrichtten’, vertelt cacaoboer Joseph Kwaku Acquah. De boeren zijn bijeen in een dorpskerkje om te vertellen over de klimaatcrisis in hun gebied. ‘Nu beseffen we wat we hebben aangericht. We hebben zoveel bos omgehakt dat onze cacaobomen nu in de brandende zon staan en de regens wegblijven.’

Het resultaat van de ongebreidelde houtkap is duidelijk zichtbaar in Sefwi-Wiawso, midden in de westelijk gelegen ‘cacaoschuur’ van Ghana. Langs een stoffige zandweg staan aan weerszijden kilometerslang verpieterde cacaobomen. Verloederde huizen en verlaten erven verraden dat er eens voorspoediger tijden waren voor de cacaoboeren hier. Veel verouderde plantages zijn getroffen door ziekten. Boeren of hun erfgenamen hebben geen puf of geld meer om elders opnieuw te beginnen. Bovendien: waar? Er is bijna geen maagdelijk bos meer waar ze hun cacaobomen kunnen planten, beschermd door de schaduw van de woud­reuzen.