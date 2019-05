Met Duncan Laurence luisteren naar Arcade – toon voor toon

Maar het mooiste vindt Laurence dat hij nu een aandachtig publiek heeft, zegt hij. En hij wil graag uitleggen wat hij bedoelt, in een rustig werkhok op het kantoor van zijn publiciteitsagent in Amsterdam, waar we hebben afgesproken om dat liedje Arcade nog eens goed onder de loep te nemen voordat het definitief de wereld mag veroveren.

Vorige week woensdag trad Duncan Laurence, die in 1994 in Spijkenisse geboren werd als Duncan de Moor, op in het sfeervolle centrum Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. ‘Mijn eerste concert ooit.’ De zaal was uitverkocht en dus lekker vol, en tussen de houten balustrades van het monumentale pand hing een tintelende spanning. Logisch ook: die jongen die de afgelopen weken heel voorbarig op de schouders was gehesen als potentiële winnaar van het grootste liedjesfestival ter wereld, zou nu dan eens laten horen wat hij echt in huis had. Of hij op zo’n groot podium wel een beetje kon zingen en zo.

Dat kon hij. Sterker nog: Duncan Laurence pakte dat Zonnehuis volledig in en deed er een strik om. Hij zong tragische ballades en opgewekte gospelsongs, steeds met die stem die we al hadden leren kennen in Arcade en bij zijn presentatie daarvan in De Wereld Draait Door: een emotionele stem, die acrobatisch tussen de registers schakelt en zelfs in de hoogste falsetstand kan ontroeren. Een stem waarnaar je dus graag wilt luisteren.

‘Dat concert was een bizarre ervaring’, zegt Laurence twee dagen na zijn optreden en aan de vooravond van zijn vertrek naar Tel Aviv. ‘Nog nooit zoiets meegemaakt. Allereerst die volle zaal en de warme ontvangst die ik kreeg van het publiek. Kippevel. Ik dacht: dat nummer Arcade is pas twee maanden uit. En het is het enige nummer dat ze van me kennen. Hoe kan het dan dat al die mensen zo gedreven zijn, dat ze me allemaal zo graag willen zien?’

Dan de volledige overgave. ‘Toen ik begon met zingen werd het dood- en doodstil. Ik voelde een enorme gretigheid, nieuwsgierigheid naar wat er ging komen. Naar die eerste liedjes van mij, waarvan ik sommige nog maar net een paar weken geleden heb geschreven.’ En in dat warme bad van anticipatie kon Laurence één voor één zijn liedjes laten zakken, bij de zachte begeleiding van een band die ook nog maar net om hem heen is gevormd: een pianist, strijkers en tweede stemmen, een drummer en zijn vaste gitarist.