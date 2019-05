Mee met Willem II: ‘Deze finale is ook een beloning voor alle supporters’

Verdeeld over 225 bussen vertrekken rond het middaguur ruim 18 duizend Willem II-supporters naar Rotterdam, waar de eerste prijs sinds 1963 (beker) gepakt moet worden. Willem II speelde in 2005 nog een bekerfinale. Toen was PSV veel te sterk (4-0). Ook toen was Van den Hout erbij.

De rood-wit-blauwe stoet doet Van den Hout goed. Hij wijst op de jaren negentig toen hij met slechts vier andere supporters het uitvak van Heerenveen bevolkte. Het staat in schril contrast met de massa fans nu. ‘Geweldig om te zien dat de club er weer toe doet. De sfeer in het stadion is het hele seizoen al top.’

Tien jaar geleden balanceerde Willem II op het randje van faillissement. En in 2011 degradeerde de club. Het was voor de fans het signaal achter hun ploeg te gaan staan. Sindsdien is de sfeer omgeslagen.