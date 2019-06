‘Als baby vonden mensen Benthe zieliger dan nu.’

‘Eén keer moest ik een behandeling afzeggen omdat ik niet genoeg geld had ingezameld. Daar merkten we meteen de gevolgen van. Benthe had toen een zwelling in haar oogkas, waardoor haar oog er langzaam uit werd geduwd. De zenuwen en spieren raakten uitgerekt. Haar altijd aanwezige pijn werd erger. Ze kon haar ooglid op een gegeven niet meer sluiten en liep daardoor het risico op een infectie. Dat was een levensgevaarlijke situatie. Ik moest nog sneller geld gaan inzamelen dan dat ik in de acht jaar daarvoor had gedaan.

‘Benthe had bij haar geboorte een bult op haar hoofd en een opgezwollen oog. Geen Nederlandse dokter wist wat er aan de hand was. ‘We kunnen haar ogen eruit halen en haar kunstogen geven’, zei een oogarts in een academisch ziekenhuis, niet echt tactvol. Ik kon dat niet accepteren – dat ze niet eens precies wisten wat het was en zo’n verminkende ingreep voorstelden.