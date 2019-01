Max Westerman over zijn roadtrip door de Appalachen: ‘Dit is hardcore Amerika’

Het moest er ooit van komen. Dertig jaar heb ik in Amerika gewoond en nog nooit maakte ik een roadtrip. Ik kwam als correspondent in alle staten, maar altijd voor werk, erin en eruit. Op mijn dooie gemak een maandlang de highways afstruinen was iets voor vrienden uit Europa, met hun eindeloze vakanties.

Maar nu kan het, en dus pak ik in New York de bus naar de plaats Milford, in Pennsylvania, waar mijn vriend Sean mij zijn auto wil lenen. Anderhalf uur rijden, maar ik zit direct in hardcore Amerika: de helft van de inwoners van Milford heeft een wapen en eens per jaar gaan ze op berenjacht in de bossen. ‘It’s either the bears or us; het zijn er veel te veel,’ zegt de taxidermist in een winkel vol opgezette beren, en een giraffe die een van de klanten in Afrika voor zijn loop kreeg.

Milford was net als Roanoke aan lager wal geraakt. Maar Sean heeft er het beroemde Fauchère Hotel van de sloop gered en in zijn oude glorie hersteld. Het was de vonk die het historische plaatsje weer tot leven wekte; tussen de nieuwe winkels aan de hoofdstraat is nu geen leegstaand pand meer te vinden. Als dank hebben de bewoners – de meeste zijn Trumpstemmers – de linkse hotelier tot burgemeester gekozen.