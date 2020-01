Made in Marokko: zo werd Tanger de nieuwe hotspot voor fast fashion

Laghmouchi, zelf gekleed in een lichtroze overhemd van Ralph Lauren, laat trots zijn fabriek zijn. Hij wijst naar een donkergroene klachtenbus, die daar op aandringen van Inditex is opgehangen. ‘In het begin viel het niet mee om aan alle eisen te voldoen’, vertelt hij. ‘We moesten nooduitgangen maken, een brandalarm, en wat het moeilijkste was: we moesten iedereen het minimumloon betalen.’ De fabriekseigenaar weet het uit zijn hoofd: dat bedraagt 14,13 Marokkaanse dirham (omgerekend 1,33 euro) per uur, oftewel 250 euro per maand. ‘Maar nu zijn we daaraan gewend’, verzekert Laghmouchi.

De fabriek van Loratex, zoals het bedrijf van Laghmouchi heet, bevindt zich aan de rand van Tanger, op het industrieterrein Al-Majd (‘De Eer’). Duizenden jonge mensen, mannen en vooral vrouwen, stromen ’s ochtends vroeg de betonnen fabrieksgebouwen in, om hun plaatsen in te nemen in de productieketen.