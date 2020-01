Maak kennis met Vlad, een Roemeen die knokt tegen de ‘houtmaffia’

Jaarlijks gaat er in Roemenië meer dan 38 miljoen kubieke meter hout tegen de vlakte, wat neerkomt op een bos zo groot als de halve provincie Limburg. Meer dan de helft van die oogst is illegaal, bevestigde de regering in Boekarest. Dat is slecht nieuws voor ­eurocommissaris Frans Timmermans (portefeuille Green New Deal), die de komende jaren juist twee miljard bomen wil laten aanplanten in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het roept de vraag op bij wie in Europa de macht ligt: de (groene) letter van de wet of de euro’s van de houtindustrie.

Om bij de familiegrond van Vlad te komen, moet je bij het stadje Borsa de bergen in, links een riviertje over en dan almaar door over een besneeuwd karrenspoor. Met wat geluk kom je een karpatenhert tegen of een vosje. Met minder geluk: de houtmaffia. ‘Snel doorrijden, niet stoppen’, mompelt Vlad tegen de chauffeur als we een houten cabine passeren naast een stapel vers gekapt hout. ‘Ik wil niet dat ze m’n gezicht zien.’