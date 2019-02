Lijdzaam Lagos: hoe Afrika’s grootste stad vastloopt door de ergste files ter wereld

Segun Bankole rijdt net een zalig­makende 10 kilometer per uur als hij alweer op de rem moet trappen. Hij drukt zijn linker flipflop met luipaardprint op het rempedaal van zijn gele Volkswagen-bestelbus. Het is een rammelbak zonder rechterspiegel, maar met veel plakband en barsten in de voorruit. In het donker strekken vijf rijen stilstaande wagens en rode achterlichten zich voor hem uit. Het is bijna 7 uur ’s ochtends. ‘Dit is hoe we het hier elke dag doen’, zegt hij.